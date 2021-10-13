Yüksek rakımlı dağlarda doğa yürüyüşü yaptılar

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Yeşiltaş köyü yüksek rakımlı dağlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hakkari ve ilçelerini her hafta gezerek tanıtan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, ilk olarak saklı cennet olarak anılan sarkıt ve dikitli mağarasını gezdikten sonra bölgenin yüksek kesimlerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Her hafta 20 kişilik bir ekiple bölgenin güzelliklerini keşfettiklerini belirten Hekim Kaçan isimli dağcı, “Bu hafta 20 kişilik ekibimizle ilk olarak mağarayı gezdik. Tarihi su değirmeni ve taş evlerini gezdikten sonra arkadaşlarımızla birlikte güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Bunun yanında köyde doğa ile ilgili bilinçlendirme çalışması yaptık. Yüksek rakımda çöp temizleyerek, bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.

Gezdikleri yerlerin doğa harikası yerler olduğuna dikkat çeken Kaçan, “Gezdiğimiz yerler gerçekten görülmesi gereken yerler. Herkesin gelip görmesini istiyoruz. Ne yazık ki burası haberlerde hep kötü anılıyor. Bu doğa harikası bölgeye yerli ve yabancı tüm turistleri bekliyoruz. Buranın gerçekten böyle olmadığını, aslında buraların doğa harikası olduğunu biz de tanıtmaya çalışıyoruz. Dernek olarak bölgenin tanıtımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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