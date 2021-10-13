Esendere Belediyesi sınırda bulunan öğrencilere kitap hediye etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, sınırda eğitim gören öğrencilere toplam 2 bin 294 adet kitap desteğinde bulundu.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere İlköğretim Okulu ve Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada eğitim gören öğrencilere kaynak ve test kitabı hediye eden Başkan Büyüksu, "Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. Kitap okuyan nesiller, geleceğin mimarisinin şekillenmesinde büyük önem taşırlar. Bir toplumda kültürlü insanlar ne kadar çoksa, o toplum bir o kadar gelişecektir. Biz de yarınlarımız olan öğrencilerimizin bu günlerine ışık tutmayı görev edindik. Beldemizde bulunan Esendere İlköğretim Okulu ve Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimize bin 794 adet test seti ve 550 adet kaynak kitabı hediye ettik. İnşallah bundan sonra da çocuklarımıza gençlerimize elimizden geleni yapacağız. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.