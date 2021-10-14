Hakkari-Van karayolu çöplerden temizlendi

Hakkari Belediyesi tarafından HakkariVan karayolu ve seyir tepesi çöplerden arındırıldı.
Hakkari Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası devam ediyor. Her salı ve perşembe günleri farklı ekiplerin katıldığı temizlik kampanyası, HakkariVan karayolunda yapıldı. Araç sürücüleri ve yolcular tarafından bilinçsizce yol kenarına atılan çöpleri temizleyen ekipler, ayrıca il girişindeki seyir tepesi ve çevresini de çöplerden arındırdı. Toplanan çöpler kamyonlarla kent dışına çıkartılırken, çöp temizleme kampanyasının mahalle, cadde, sokak ile okul bahçelerinde devam edeceği belirtildi.
Çöp temizliği kampanyasına destek veren vatandaşlar ise çevrenin temiz tutulması çağrısında bulundular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.