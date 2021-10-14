Derecik'te trafik kazası: 5 yaralı

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, DerecikŞemdinli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücüyle beraber 5 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaşanan kaza ile ilgi inceleme başlattı.

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