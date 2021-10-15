Hakkari’de "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık” eğitimi

Hakkari Belediyesi tarafından "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık" eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarla ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda velilere "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık" eğitimi verildi.

İki uzman psikolog, bir sosyolog ve bir sosyal çalışmacı tarafından verilen eğitime AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek ile velililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.