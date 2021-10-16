Belediye ekiplerinden dezenfekte çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezini tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Korona virüs önlemleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik önlemlerinin alındığı ve aşı çalışmalarının sürdürüldüğü Hakkari’de tedbirler elden bırakılmıyor. Belediye ekipleri, gece yarısı hükümet konağı, polisevi, MEDENİ SANCAR CADDESİ, emniyet, Çatallar semti ve HakkariVan karayolunu tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerinde de kentin değişik noktalarında devam etti.
Temiz bir görünüme kavuşturulan kentin cadde ve sokaklarındaki çalışmalar devam ediyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarında memnun olduklarını belirten vatandaşlar, tedbirleri elden bırakmayan ekiplere teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.