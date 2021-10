Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde iki aydan fazladır süren yol, kaldırım ve köprü çalışması esnafı zor duruma soktu.

İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi’nde yürütülen yol, kaldırım ve köprü çalışmaları iki aydır tamamlanamadı. Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, 62 gündün bitmeyen çalışmaların esnafı bitirme noktasına getirdiğini belirterek, “Kış geldi; yol, kaldırım ve köprü bitmedi. Bu durum esnafı ister istemez zora sokuyor. Yetkililere çağrımız, bu çalışmaların bir an önce bitirilmesidir” dedi.

Esnaf Şevket Bafra da, bitmeyen çalışmalardan dolayı çok mağdur olduklarını belirterek, “Ben 3 aydır doğru düzgün iş yapamadım. Kış mevsimi de geldi, ne yapacağım. Biz de kira desteği istiyoruz, çünkü çalışmaz durumdayız. Artık bizleri fazla mağdur etmesinler. Artık bitirsinler” ifadelerini kullandı.

Esnaf Cemal Salim ise yol, köprü ve kaldırımın çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyerek, “Ancak bu yol, köprü zulme dönüştü. Burada iş yapanların aslında iş bilmediklerini görüyoruz. Biz sadece esnaf burada etkilenmedik, öğrenciler ve vatandaşlar da etkilendi. Bu zulme bir an son verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Esnaf Atakan Açıkel de, yürütülen yol çalışmasından dolayı iş yapmaz durumda olduklarını belirterek, “Bu bize yapılan en büyük haksızlık. Her gün aynı seviyeden devam eden bir çalışma. Yetkililere sesleniyoruz, bu çalışmalar el atın ve bizi kurtarın bu rezillikten” şeklinde konuştu.

