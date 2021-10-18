Belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Hakkari Belediye ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler esnasında gıda ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrolü, fiziksel analizi, mutfakların hijyen yönetmeliğine uygunluğu, personel kılık kıyafetine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Kontroller esnasında uyarılara uymayan işletmelere idari süre verilerek, genel bilgilendirmeler yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.