Yüksekova Emniyet Müdürlüğü 40 öğrenciyi Ankara gönderdi

– Hakkari’nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından ‘Büyük Kalpler Minik Dokunuşlar’ proje kapsamında 40 öğrenci 4 günlük gezi için Ankara’ya gönderildi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında Ankara’ya gidecek olan öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra Hakkâri İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kahvaltıda yer alan öğrencilerin masalarını tek tek dolaşarak Ankara gezisi kapsamında bilgilendirme yaptı.

Kahvaltıdan sonra polisevinin önünde hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler, ardından Ankara’ya uğurlandı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak “Büyük Kalpler Minik Dokunuşlar” projesi kapsamında öğrencilere Ankara’ya uğurladıklarını belirterek, “Milli ve manevi değerlerimiz kapsamında memleketimizin güzel yerlerinin tanıtılması ve beraber ortak yaşam bilincini oluşturma maksadıyla 40 lise öğrencimizi Ankara’ya gönderiyoruz. Bu gezimiz 4 gün sürecek. Bu gezi kapsamında öğrencilerimiz önemli yerleri gezecek. Bu proje kapsamında öğrencilerimize uğurlama kahvaltısını hazırladık. Ankara’yı gezdikten sonra tekrar kazasız ve belasız dönecekler inşallah” dedi.

Ankara’ya gidecek olan öğrenci Fatmagül Çatık da, “Büyük Kalpler Minik Dokunuşlar” projesi kapsamında Ankara’ya gideceğini belirterek, “Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bize sunduğu bu güzel gezi için çok mutluyum. Ankara’nın tarihi ve güzelliklerini bize gösterecekleri için kendimi şanslı hissediyorum. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kahvaltı programı içinde kendilerine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Cemre Genç ise ilk defa Ankara’ya gideceğini dile getirerek, “Uçağa da ilk defa bineceğim. Kendimi şanslı hissediyorum. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğümüze sonsuz teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Kahvaltıya Hakkâri İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, 7. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kırcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yalçın, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.

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