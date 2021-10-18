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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek

DHA

Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)(DHA) -HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında 13 farklı liseden 40 öğrenci, Ankara'ya uğurlandı. Öğrenciler, 4 gün boyunca başkenti gezecek.
Yüksekova Polisevi'nde düzenlenen uğurlama kahvaltısına İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Yüksekova Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, 13 farklı liseye giden 40 öğrenciyi Ankara'ya götüreceklerini söyledi.
'GEZİMİZ 4 GÜN SÜRECEK'
'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesini İlçe Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüklerini belirten Beğde, "Milli ve manevi değerlerimizin ve memleketimizin güzel yerlerinin tanıtılması ve beraber yaşama ortak kültürel bilincin oluşturulması maksadıyla öğrencilerimizi Ankara´ya gönderiyoruz. Bu gezimiz 4 gün sürecek, bu gezi kapsamında öğrencilerimiz, Ankara'nın muhtelif yerlerini gezecekler, eski ve yeni meclis Anıtkabir gibi pek çok yeri tanıma imkanı bulacaklar. Bu nedenle bugün bir uğurlama kahvaltısını düzenledik" dedi.
'YÜKSEKOVA'DAN HİÇ ÇIKMADIM'
9'uncu sınıf öğrencisi Merve Genç, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ankara´ya gitmek hayallerimin ötesiydi. Yüksekova´dan hiç çıkmadım. Uçağa da hiç binmedim. Ama polislerin sayesinde ilk kez hem Yüksekova dışına çıkacağım hem de uçağa bineceğim. Özellikle üniversiteleri gezmek istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-10-18 15:15:33

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