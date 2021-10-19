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Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Hakkari kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimleri ise beyaza bürüdü. Kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na da akşam saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

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