Hakkari’de protokol gösteri maçı yaptı

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan mahalleler arası futbol turnuvasının ilk startı Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık tarafından verildi.

Turnuvanın ilk maçında gösteri maçına çıkan protokol A takımında Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı ile Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, TÜGVA Hakkari İl Başkanı Harun Aşan yer aldı.

B Takımında ise Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Ak Parti İl Başkanı A. Mutalip Özebek, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım yer aldı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada Vali Akbıyık’ın A takımı B Takımını 1910 skorla yendi. Gösteri maçı ile startı verilen turnuvaya 15 mahallede 15 takımın katıldığı belirtildi. Turnuvanın 4 Kasım da final maçı ile sona ereceği ifade edildi.

Maçı izlemeye gelen mahallelerin gençleri ise, gençliğe yönelik, bu güzel turnuvayı tertipleyen Hakkari Belediyesine teşekkür ettiler.

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