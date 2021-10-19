Yüksekova'da 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19.10.2021 günü Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalarda; 1 şahıstan 2200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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