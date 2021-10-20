Yüksekova'da yoğun sis

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Yüksekova´da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle yüksek binalar, yarıya kadar görülebildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-10-20 09:23:47
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