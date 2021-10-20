Tatlı Ailesi otizmli Umutcan’ın tedavi edilmesini istiyor

Hakkari’de yaşayan Sarya ve Necati Tatlı çifti, doğuştan otizmli çocukları 5 yaşındaki Umutcan Tatlı’nın tedavi edilmesini istiyor.

Gazi Mahallesinde toprak damlı bir evde yaşayan Tatlı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Umutcan, otizmli olarak dünyaya geldi. Evin geçimini sağlayan baba Necati Tatlı günlük işlerde çalışıyor. Kiracı olarak yaşadıkları toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren ailenin tek isteği, çocuklarının tedavi olması. 5 yaşında olmasına rağmen konuşamayan Umutcan, aile tarafından bugüne kadar sadece Van’a götürülüp tedavisi yaptırıldı. İstedikleri sonucu alamayan Tatlı Ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çocuklarına verilen bakıcı maaşı ile hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Zor durumda olan ailenin bir çocuğu daha bulunuyor.

Çocuğunun durumunu anlatan anne Sarya Tatlı, çocuğunun 5 yaşında olmasına rağmen hiçbir gelişim göstermediğini ve hala çocuğunu kendi eliyle beslediğini söyledi. Kirada kaldıklarını, eşinin yaz mevsiminde çalıştığını ifade eden anne Tatlı, “Eşim kışın çalışmıyor. Evimiz toprak olduğu başımıza yıkılmasından korkuyoruz. Evde her türlü haşere çıkıyor. Çocuğumu serbest bırakamıyorum. Maddi olarak çok sıkıntı çekiyorum. Dükkâna borcumuzu ödeyemiyoruz. Dükkânda gıda alamıyorum. O kadar borcum var ki utanıyorum istemeye. Geçimimi sağlayamıyorum. Çocuğumu Van dışında hiçbir yere götüremedim. Çocuğum Otizmli ve ben çocuğumun tedavi etmek istiyorum. Çocuğum tedavi olması için değerli valimizden, iş adamlarından ve hayırseverlerden maddi olarak destek bekliyorum. Çocuğun temel ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Verdim mi sorun yok fakat vermedim mi çocuğum istemiyor. Bütün ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Sadece bakıcı parası olan bin 800 TL’yi alıyorum. Onu da hangi ihtiyacımıza vereceğimizi bilmiyoruz. Kaldığımız evin kirası 350 TL zaten bu parayla elektrik mi su parası veya gıda mı alayım bilmiyorum. Van’da bir tedavi yok bir şeyler yapamıyorum. Oğlumun gözümün önünde erimesini istemiyorum. Elimden bir şey gelemediği için kahroluyorum lütfen bana bu konuda yardımcı olun evladımı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.