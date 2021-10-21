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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik derneği engellileri sevindirdi

İHA

Gençlik derneği engellileri sevindirdi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Van ve Hakkari’de yürüme engelli bireylere tam donanımlı akülü sandalye ve ortopedik yatak desteğinde bulunuldu.
Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Hakkari ve Van’da 7 yürüme engelli bireye tekerlekli ve akülü sandalye bir kişiye de ortopedik yatak desteğinde bulunduklarını belirterek, “Hakkari ve Van’ın Başkale ilçesinde yürüme engelli vatandaşlarımıza 3 adet akülü tekerlekli sandalye, 2 adet tam donanımlı klozetli sandalye, 2 adet tekerlekli sandalye, 1 adet ortopedik hasta yatağı yardımında bulunduk. Bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin ve mutlu olsun diye bu desteklerimiz devam edecek. Dernek olarak yaşamın her alanında, coğrafya tanımaksızın engelleri kaldırmaya devam devam edeceğiz” dedi.
Engelli aileleri ise kendilerine her konuda yardım eli uzatan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği’ne teşekkür ettiler.

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