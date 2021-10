Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına İSG eğitimi verildi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumun bünyesinde çalışan, servis şoförü, refakatçi, kantin görevlileri ve İşKur çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

Eğitime İl Müdürü Bilal Gür, Şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Mehmet Kanat, kurum müdürü, eğitmenler ve çalışanlar katıldı. Toplantıda katılımcılara seslenen Müdürü Bilal Gür" İnsan yaşadığı müddetçe kendisini geliştirmesi gerekir. Hangi sektörde olursak olalım, yani bugün öğretmen de aynıdır, bir mobilyacıda aynıdır, bir şoför de aynıdır, bir mühendis de aynıdır. Ben tamam her şeyi biliyorum diyen, yarınla ilgili olarak bir düşüncesi olamaz. Sizler, çocuklarımıza bir hizmet icra ediyorsunuz. Kendi çocuklarımız için her şeyin daha iyisi, daha konforlusu, daha güzelini isteriz. Hizmet sektöründe çalışanlar her gün kendisini geliştirmesi lazım. Bundan dolayı ilimizdeki bütün servis şoförleri bu eğitimlerden geçecek. Bu eğitimler, mutlaka sizlere bir şeyler katacaktır. İnsan sağlığı ve iş güvenliği çok önemli bir mesele. Burada alınan eğitimleri lütfen dikkate alalım. Kanunları yönetmenlikleri uygulayalım küçük bir şey dahi sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Bu konuda özellikle söylenenleri dinlemekle birlikte bir yerlere kayıt edelim. Çünkü bu sizin işiniz. Buradan ekmek yiyorsanız, işinizi en ince teferruatına kadar bilip bir adım daha ileriye gitmelisiniz. Kazasız belasız bir yıl diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

