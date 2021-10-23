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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'deki okul inşaatları hızla tamamlanıyor

İHA

Hakkari'deki okul inşaatları hızla tamamlanıyor

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okul inşaatlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Müdür Gür ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Müdür Gür, okulların ülkemizin aydınlık yarınlarının yapı taşları olduğunu belirterek, “İlimizde, eğitim alanına ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Yapımı devam eden bu okullarımızın tamamlanması halinde, ilçemizin en modern eğitim kurumları olacak. Her zaman, ‘Eğitim en önemli önceliğimizdir’ diyen Valimiz İdris Akbıyık'ın himayelerinde, son yıllarda ilimizde eğitim alanında hem nicel hem de niteliksel olarak büyük bir değişim yaşanıyor. Yeni TOKİ konutları yerleşkesinde 1 ilkokul, 1 ortaokul, 1 lise ve her biri 24 derslikli olmak üzere 3 okulumuzun inşaatında sona doğru gelindi. Kısa bir süre içerisinde tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilecek. Yine bu ilçemizde, proje aşamasında olan 16 derslikli Atatürk Anadolu Lisesi, 24 derslikli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası, 1 adet spor salonu ve 1 adet özel eğitim uygulama okulu binalarının yapımına da en kısa zamanda başlanacak. Öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için derslik başına düşen öğrenci sayısını bu sayede düşürmüş oluyoruz. Elbette bu yapılanların devamını hız kesmeden ihtiyaca göre bütün ilçelerimizde sürdüreceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız içindir. Bu yatırımların Yüksekova ilçemize kazandırılmasında emekleri geçen başta Valimiz İdris Akbıyık'a ve katkısı olan devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

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