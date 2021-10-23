Yüksekova'daki Nehil Sazlığı’nda yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.