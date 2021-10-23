Yüksekova'daki Nehil Sazlığı’nda yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor.
Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.