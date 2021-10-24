Bakan Süleyman Soylu Yüksekova’da

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.



Akşam saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, İş Adamı Teoman Zeydan ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Havalimanında bir süre beklenen Bakan Soylu, buradan daha sonra üs bölgeye geçti. Yarın yapılacak program için Hakkari’ye geçeceği öğrenildi.



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