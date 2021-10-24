Bakan Soylu: Ahpanos Vadisi'nde 570 terörist sayısı 19'a indi (2)



HAFIZA ODASI SERGİSİ'NE TEPKİ

Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası Sergisi'ne tepki gösteren Soylu, "Hafıza Odası'ymış. Bedirhan bebek burada ölmedi mi? Hafıza odanda Bedirhan bebek var mı? Bütün Diyarbakır'ın sevdiği Gaffar Okkan hafıza odanda var mı, Dürümlü köyünün katliamı var mı, Tanışlı köyünün katliamı var mı, henüz 3-4 aylık kundaktaki bebeklerin katliamları var mı, Hakkari'de karı karşıya kalınan katliamlar hafıza odanda var mı?" dedi.

'ARKADAN KUMPAS KURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

CHP ve İYİ Parti ile onların yanındakilerin kendilerine arkadan kumpas kurmaya çalıştığını anlatan Soylu, "2000 yılı başlarken Suriye'nin, Irak'ın durumu neydi, Afganistan'da, Pakistan'da neler oluyordu. Şu anda onlar 2000 yılından çok gerideler. Ya biz, 2000 yılından fersah fersah ilerideyiz. Tahammül edemedikleri nokta bu. Biz etrafındaki bütün ülkeleri bu duruma düşürdük de Türkiye'yi nasıl bu duruma düşüremedik diye büyük bir endişe içerisindeler. Bizim en önemli meselemiz tevhiddir, birlik" dedi.

'HEP BERABER DİRENDİK'

Soylu, "Bu ülkede uçağa binmek lükstü. Ancak üst gelir grubundakiler uçağa binerlerdi. İnsanlar cenazelerine yetişebilmek için yolda heder olurlar, yeni acılarla karşı karşıya kalırlardı. Amerika, Avrupa bize parmak sallardı. Sinerdik, gücümüz, takatimiz yoktu. Etrafımızda terör örgütü vardı, oraya müdahale edemezdik. Büyükelçiler, sivil toplum örgütlerine fırça atarlardı. 'Bizim dediğimizi yapacaksınız' diye. Öyle bir dönemden geçtik. Her gün şehitlerimiz gelirdi. Bütün bunlarla birlikte bu ülkede hep beraber kimliğimize, inancımıza, birliğimize saldırdılar. Batı'ya tapanlar, bizi Batı'nın sadece müstemlekesi değil, ucuz bir kopyası olmak için zorladılar. Ama biz hep beraber direndik. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si hep beraber direndik" diye konuştu.

'İKİ SİSTEMDE DE BAKANLIK YAPTIM'

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi eski Türkiye'ye teslim etmek istiyorlar. Hep beraber koro halinde Avrupa'nın, Amerika'nın onlara söylediği, Batı'nın onlara söylediği parlamenter sisteme Türkiye'ye getireceğiz diye bir anlayışla ortaya koymaya çalışıyorlar. Hem parlamenter sistemde hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlık yaptım. Kararlarımızı hızlı aldığımız, en üst seviyede çalıştığımız ve çabaladığımız, bir taraftan pandemi olacak, bir taraftan etrafındaki coğrafyada ateşi çemberi olacak. Parlamenter sistemde olsaydık 50 defa hükümetin canına okumuşlardı. Hep beraber Türkiye'yi eski Türkiye'ye döndürmeyeceğiz. Gelecek nesillerimize çok güzel bir zemin bırakacağız. Onlar bizim yaşadıklarımızı yaşamayacaklar. Bunu hep birlikte demokrasinin gücüyle sağlayacağız. Türkiye'de iktidar olamasalar dahi vesayet üzerinden yürüttükleri iktidar anlaşıyının nasıl Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından mağlup edildiğini ve nasıl bugün de Cumhur İttifakı'yla onlara geçit verilmediğini, inancımızı, hesabınızın 2023 seçimleri olmadığını, 2053 ve 2071'le beraber bölgemizde ve dünyada güçlü bir Türkiye'yle dünyaya sözü geçen bir Türkiye olduğunu hep beraber anlatmak zorundayız."

'SANATIN TERÖRİZMİ MEŞRULAŞTIRDIĞINA İLK KEZ ŞAHİDİZ'

Türkiye olarak ayakta olduklarını söyleyen Soylu," Sağlıkta, ekonomide başarısız oldular, yetmedi afetle karşı karşıya kaldılar, 4 ayda vatandaşlarına ulaşamadılar. Geçen hafta Diyarbakır'daydık. HDP'nin eş başkanları, yerel yöneticiler, belediye başkanları hep beraber bir araya gelmişler. Kendisini sanatçı olarak nitelendiren bir kişi de 'Hafıza Odası' diye bir şey yapmış. Bu milleti ne kadar zorluğa düçar eden varsa oraya yerleştirmiş. Terör örgütünün ne kadar mensubu varsa oraya yerleştirmiş. Suçu da bizim üzerimize atmış. Bizim üzerimize atacak ki terör örgütü PKK'nın siyasi koluyla nasıl açılış gerçekleştirecek başka. Hafıza Odası'ymış. Bedirhan bebek burada ölmedi mi, Hafıza odanda Bedirhan bebek var mı? Bütün Diyarbakır'ın sevdiği Gaffar Okkan hafıza odanda var mı ? Dürümlü köyünün katliamı var mı ? Tanışlı köyünün katliamı var mı ? Henüz 3-4 aylık kundaktaki bebeklerin katliamları var mı ? Hakkari'de karı karşıya kalınan katliamlar hafıza odanda var mı? Gücün yetmez çünkü. Tırsarsın, korkarsın. Neden ? PKK, işbirliği yaptıkların, aynı zamanda seni pışpışlayan Avrupa sana sırtını döner de onun için. Sanatın ticarete alet olduğuna defalarca şahit olmuşuz, sanatın siyasete defalarca alet olduğuna şahit olmuşuz. Ama sanatın terörizmi meşrulaştırdığına ilk kez şahidiz. Yazıklar olsun. Sanat ötekileştirmez. Sanat vicdansız bir resim ve fotoğraf ortaya koymaz. Sanat terörizmin aleti olmaz" ifalerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-10-24 14:10:40



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