Hakkari’de odunluk yangını

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– Hakkari’de kuru otlardan odunluğa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Biçer Mahallesi Kızıl Künbet Mezarlığı yakınında boş alandaki anız ve kurumuş otlar alev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Rüzgarın etkisiyle alevler boş bir odunluğa da sıçradı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu alevler yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri, zamanında gelerek yangına müdahale eden itfaiye erlerine teşekkür ettiler.

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