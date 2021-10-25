Hakkarili genç ekonomist kalbine yenik düştü

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Hakkari Valiliği İl Proje Koordinasyon Merkezinde çalışan Ekonomist Ercan Erip, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari’nin sevilen ve sayılan ailelerden 3 çocuk babası Ercan Erip, sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Ambulansa alınan Erip’e hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastanede kalbi ikinci defa duran Erip, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Erip’in oğlu Ercan Erip’in Dağgöl Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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