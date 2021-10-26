Öğrencilerin kullandığı merdivenler onarıldı

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç’ın girişimleri sonucu eğitimci Metin Demir tarafından Tekser konutları bölgesinde öğrencilerin kullandığı ve tahrip olan merdivenler onarıldı.

HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi'nin Tekser konutları içerisinde bulunan ve çoğunlukla öğrencilerin okul güzergahı olarak kullandığı merdivenler, Muhtarı Ferdi Aksaç’ın girişimleri sonucu iş adamı Metin Demir tarafından onarıldı. Aksaç, Hakkari'nin zorlu kış şartlarından dolayı tamamen tahrip olup kullanılmayacak hale gelen merdivenin iş adamı Metin Demir tarafından yeniden yapıldığını ifade ederek, kendisine teşekkür etti.

Hakkarili olduğunu ve Van'da yaşadığını dile getiren Demir ise "Hiçbir zaman Hakkari'den kopmadım. Birçok cami ve okula daha önce de destekte bulundum. Hakkari ve Hakkari halkını seviyorum” dedi.

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