Şehit Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar esnasında el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki PençeYıldırım Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25) şehit düştü. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı A. Mutalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da uçakla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

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