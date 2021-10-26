Hakkari’de METYAP toplantısı yapıldı

Hakkari’de Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) toplantısı yapıldı.

Mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının 81 il oda ve birlik temsilcilerine yüz yüze aktarılmasına yönelik “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konulmuştu. Sektör ile eğitim camiası arasındaki işbirliğini güçlendirecek olan projenin yaygınlaştırma semineri, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda yapıldı. Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Teknik Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, millî eğitim şube müdürleri, meslekiteknik liselerinin müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

HATSO Başkanı Servet Taş’ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, dünyada hızla gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamına ülkemizin adapte olması, gelişmiş ülkeler kategorisine yükselmesi, daha müreffeh bir ülke olması için temel şartlardan birinin “nitelikli mesleki ve teknik eğitim” olduğu söyledi. Gür, “Mesleki ve teknik eğitim kurumu olan mesleki eğitim merkezlerinin, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman temininde çok önemli bir rolü oldu” dedi.

Daire Başkanı Süleyman Akgül ise mesleki eğitim merkezleri ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanmaları için yapılan yeniliklere değindi.

Sektör temsilcilerinin nitelikli eleman ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.

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