Hakkari'de arazide 60 kilo eroin ele geçirildi

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 60 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuval içerisinde 60 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-10-26 15:39:45



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