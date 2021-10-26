Hakkari’de 480 bağ ot yandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Taşbaşı köyünde çıkan yangında 480 bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, HakkariÇukurca karayolu üzerindeki Taşbaşı köyünde meydana geldi. Celal Duman’a ait ot yığını, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 480 bağ ot yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.