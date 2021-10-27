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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilekli köyündeki 25 şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

İHA

Dilekli köyündeki 25 şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde farklı tarihlerde şehit olan 25 vatandaşın isimleri, Şehit Azizhan Keskin Okulunda yapılan kütüphanede yaşatılacak.
Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Esenyurt Mahallesi 1. Bölge TOKİ Küme Evlerinde bulunan Şehit Azizhan Keskin Ortaokuluna kazandırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Bu kütüphanenin açılışı bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü bu kütüphaneyi şehit aileleri ve hayırseverin desteğiyle yaptık. Emeği geçen dernek başkanı başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bakanımız dün itibaren ‘kütüphanesiz okul kalmasın’ kampanyası başlattı. Bizde Hakkari’de hiçbir okulu kütüphanesiz bırakmayacağız. Hakkari’ye geldiğimizden beri birinci meselemiz eğitim dedik, okul dedik, kitap dedik ve birçok proje yaptık. Allah’a şükür okulların fiziki yönüyle çok iyi yerlerdeyiz. Yüksekova’da 3 yılda 20’ye yakın okulu eğitim öğretime açtık. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar çabuk ne okul ne de derslik yapılmamıştır. Şimdi içinde bulunduğumuz okul da yeni bir okuldur. Hakkari’de eğitim öğretim hizmetinin yükseltmesinde ve çocuklarımızın başarısında emeği olan öğretmenlerimize, velilerimize, okul aile birliklerimize, STK’larımıza, yerel yönetimlerimize, milli eğitim camiasına, müdürlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ise İçişleri Bakanlığına sundukları proje kapsamında Şehit Azizhan Keskin Ortaokulunda kütüphane yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Yaptığımız kütüphaneyle 25 şehidimizin ismi burada yaşatılacak. Dilekli köyünün 25 şehidinin ismini verdik. Yaptığımız kütüphane teknoloji ile donatıldı. Tüm öğrencilerimiz burada yararlanacak. Rabbim bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Ben buradan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmanın ardından ‘Dilekli Köyü Şehitleri Kütüphanesi’ adı verilen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’yın yanı sıra Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Milli Eğitimi Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, muhtarlar, STK temsilcileri, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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