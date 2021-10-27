Vali Akbıyık’tan Şemdinli’ye ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekilli İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçeye gelen Vali Akbıyık ve beraberindekiler; Kaymakam Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şamir Şen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile kurum amirleri tarafından karşılandı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, kaymakamlık makamını ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Altınsu köyünde yapılan kız yurdunu ve Moda Mahallesi’nde temelli atılan camii alanında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, ardından belediye binasına geçerek Başkan Saklı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Saklı tarafından hediye edilen tabloyu alan Vali Akbıyık, Şehit Ahmet Budak’ın ailesini de ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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