Yüksekova polisi 6 bin öğrenciye ders vererek büyük bir başarıya imza attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova polisi 6 bin öğrenciye ders vererek büyük bir başarıya imza attı

İHA

Yüksekova polisi 6 bin öğrenciye ders vererek büyük bir başarıya imza attı

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 bin öğrenciye genel güvenlik kurallarından, siber güvenliğe kadar birçok alanda ders vererek büyük bir başarıya imza attı.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında ilçe genelinde eğitim gören öğrencilere, genel güvenlik, siber güvenliğe kadar birçok konuda bilgilendirmeler yapılıyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı görevli polislerin anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar okuyan öğrencilere yönelik olarak eğitim vermeye devam edecek. Bu çalışmaların yanı sıra öğrencilere, ödüllü satranç ve voleybol turnuvalarını da bu ay içerisinde düzenleyeceklerini belirttiler. 6 bin öğrenciye ders verdiklerini belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, ’’Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimizce yürütülmekte olan büyük kalplere minik dokunuşlar isimli Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ilçemiz merkezinde eğitim faaliyeti yürüten anaokul ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik takribi 6 bin öğrenciye eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizde anaokullarda polisin ne iş yaptığı, polislerden korkulmaması gerektiği gibi konular mevcut. İlkokullarda genel güvenlik konularını ortaokullarda toplumsal yaşamda uyulması gereken konuları ve son olarak liselerimizde siber güvenlik internet bağımlılığı sosyal medya kullanımı gibi konulara yer veriyoruz. Bu eğitimlerde öğrencilerimize muhtelif hediyeler hazırladık. Yine bu projemiz kapsamında bu ay içerisinde ilkokullar arası satranç turnuvası liseler arası voleybol turnuvasının çalışmalarını tamamladık. Turnuvalarımızda birbirinden güzel ödüller öğrencilerimizi bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu turnuvalarımızı da nasipse gerçekleştireceğiz. Projemizin adından da anlaşılacağı üzere ilçemizde eğitim gören büyük kalpli öğrencilerimize ilçe emniyetimizce minik minik dokunuşlar ile yanlarında olduğumuzu hissettirip kalplerinde yer edinmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek veren bilhassa saygıya değer ve layık öğretmenlerimize çaba ve gayretleri için kalbi teşekkürlerimizi sizin vesilenizle bir kez daha iletiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem simülasyon tırı Hakkari’de Vali Akbıyık, Deprem simülasyon tırı ziyaret etti
YEREL HABERLER Deprem simülasyon tırı Hakkari’de Vali Akbıyık, ...
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede yaşayacak Katil Nasuh Çulcu tarafından silahla vurularak şehit edilen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in adı, kentteki bir okulun kütüphanesine verildi
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdür Yardımcısının ismi kütüphanede ...
Şehit Sel için Hakkari’de tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit Sel için Hakkari’de tören düzenlendi
Hakkarili 117 yaşındaki Muteber Engindeniz: Cumhuriyetin ilanında köyde halay çektik
YEREL HABERLER Hakkarili 117 yaşındaki Muteber Engindeniz: ...
Kaza şehidi, törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Kaza şehidi, törenle memleketine uğurlandı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 ...
Hakkari’de 5 kişilik işe 566 kişi başvurdu
YEREL HABERLER Hakkari’de 5 kişilik işe 566 kişi başvurdu
Vali Akbıyık’tan Şemdinli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Şemdinli’ye ziyaret
Dilekli köyündeki 25 şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Dilekli köyündeki 25 şehidin ismi kütüphanede ...
Hakkari’de temizlik kampanyası takdir topladı
YEREL HABERLER Hakkari’de temizlik kampanyası takdir topladı
Hakkari'de düğünlere düzenleme
YEREL HABERLER Hakkari'de düğünlere düzenleme
Hakkari’de 480 bağ ot yandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 480 bağ ot yandı
Hakkari'de arazide 60 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de arazide 60 kilo eroin ele geçirildi
VEDAŞ’tan ‘2021-2022 Bakım Onarım ve Yatırım Programı’ toplantısı
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan ‘2021-2022 Bakım Onarım ve Yatırım ...
Yüksekova kırsalında 60 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova kırsalında 60 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’de METYAP toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de METYAP toplantısı yapıldı
Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER Tek bacağıyla 250 koyuna çobanlık yapıyor
Şehit Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi
Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
Çukurca Kaymakamlığının projeleri köy halkını sevindiriyor
YEREL HABERLER Çukurca Kaymakamlığının projeleri köy halkını ...
Öğrencilerin kullandığı merdivenler onarıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin kullandığı merdivenler onarıldı
Evine aldığı yavru sincabı biberonla besliyor
YEREL HABERLER Evine aldığı yavru sincabı biberonla besliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.