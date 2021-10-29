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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da iş var eleman yok

İHA

Yüksekova’da iş var eleman yok

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son dönemde çok sayıda iş yerinin camına asılan ‘Eleman aranıyor’ ilanlarına rağmen iş yeri sahipleri personel bulamıyor.
İlçede son dönemlerin en büyük eleman sıkıntısı yaşanırken, iş arayan bazı vatandaşlar ise maaşların az olduğunu ve sigorta olmadığını öne sürdü. Cengiz Topel ile İpekyolu caddeleri üzerinde birçok iş yerinin camına asılan ‘Eleman aranıyor’ ilanları dikkat çekti. İş yeri sahipleri çalışacak eleman bulamazken, bazı vatandaşlar ise çalışma şartlarının iyi olmadığını iddia etti.
Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, bugün çarşı merkezinde gezdiklerinde tüm esnafın dükkânlarının camlarında eleman ilanları olduğunu belirterek, “Bu işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmalıyız. İşverenlerimizin de işlerini kolaylaştıralım. Alınacak personellerin de haklarını iyileştirmek için burada iki tarafa seslenerek eşit bir şekilde hakları iyileştirelim. Artık bu camlarda çoğalan iş ilanlarının yerine çalışanların çoğaldığını görmek bizi memnun edecek” dedi.
İş yeri sahibi Mütalip Gelincik ise Yüksekova’da çok sayıda işletmenin camlarında eleman ilanları bulunduğunu belirterek, “Aslında bu Yüksekova için ciddi bir sorun. Bir tarafta dolaştığımızda herkes işsizlikten yakınıyor. Bunların sebebi ne olabilir? İş beğenmemek ya da verilen ücretlerin düşük olmasıdır. Piyasada bir durgunluk var. Buna rağmen çalışmamak kötü bir durum. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamaz. Artık insanların iş ilanlarına dönüp bakması lazım. Geleceğimizin gençleri çalışmasa, kazanamayacak ve kazanmadığı zamanda hayatını düzene sokamayacaktır. Biz de eleman ve personel alımı için camlarımıza iş ilanlarını asmışız, inşallah işe ihtiyacı olan gelir çalışır. Bizim STK’lar da bu soruna el atabilir, çünkü artık tüm iş yerlerinde eleman sıkıntısı yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
Esnaf Nesir Akça da, Yüksekova genelinde çalışacak personel bulamadıklarını söyleyerek, “İş yok diyorlar ama iş var eleman yok ya da iş beğenmemezlik var. İşe gerçekten ihtiyacı olan varsa gelip bizle çalışsın. Personel bulamıyoruz, büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Ama her nedense personel bulunmuyor. Artık bu iş ilanlarına karşı işe girecek elemanın olması bizleri sevindirecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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