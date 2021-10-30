Derecik’te kış hazırlığı Dağlarda toplanan ağaç dallarını sırtlarında köye taşıyorlar

– Hakkari’nin Derecik ilçesinde soğuk havaların başlamasıyla vatandaşlar kış hazırlığına başladı.

İlçenin Koryürek köyünde yaşayan vatandaşlar, kış hazırlığı için yüksek tepelere çıkarak kurumuş ağaç parçalarını topluyor. İmece usulü topladıkları ağaç parçalarını sırtlarında taşıyan vatandalar, 2 kilometrelik mesafenin ardından köye varıyor.

Köye kadar ağaç dallarını sırtlarında taşıdıklarını söyleyen Ethem Yılmaz isimli vatandaş, “Kış için odun toplamaya geldik. Bu ağaç dallarını kışın yakacağız. Burada topladığımız tüm ağaçları köye kadar sırtımızda taşıyoruz” dedi.

Soğuk geçen kış günlerinde evlerini sıcak tutmak için çalıştıklarını dile getiren İdris Taşsu da, “Biz her sene olduğu gibi kışa hazırlık için kurumuş ağaç dallarını dağlarda topluyoruz. Yardımlaşmayla tüm köylüler olarak topladığımız ağaçları köye kadar sırtımızda taşıyoruz. Çünkü kışın zorluk çekmek istemiyoruz. Köye kadar getirdiğimizde de hızarla kesip odunluğa bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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