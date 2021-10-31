Yüksekova’da yoğun sis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede etkili olan yoğun yağışlardan sonra, yerini soğuk havaya ve sise bıraktı. Akşamları eksilerin altına düşen hava sıcaklığı, gündüzleri ise yoğun sisten dolayı adeta göz gözü görmüyor. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise ilerlemek için zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı. Öte yandan dün akşamdan beri devam eden yağışlar ise ilçede etkisini sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.