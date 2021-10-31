Yüksekova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’nin Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Mevlidi Nebi Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, mevlit, ilahi, tiyatro ve şiirler okundu. Programa, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüller vererek program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.