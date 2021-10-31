Hakkari'de Kızılay Haftası yürüyüşü

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Hakkari'de, 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası dolasıyla yürüyüş düzenledi.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı öncülüğünde Bulvar Caddesi Şen Oteli önünde bir araya gelen grup, pankart ve Kızılay bayraklarını taşıyarak Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesinde bulunan Kızılay Hakkari Şubesine kadar yürüdü. Grup adına açıklamayı Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt yaptı. Bozkurt, 29 Ekim ile 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutlandığını söyledi. Başkan Bozkurt, Türkiye genelinden 31 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak Kızılay Haftası yürüyüşü düzenlediklerin ve yürüyüşe katılan Kızılay üye ve gönüllülerine teşekkür etti.

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