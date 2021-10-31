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Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

DHA

Hakurk bölgesindeki çatışmada şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin (24) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Irak'ın kuzeyideki Hakurk bölgesinde yol emniyeti görevi icra ederken bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çitçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Çiftçi'nin cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülerek, buradan da memleketine uğurlandı.  DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-10-31 23:54:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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