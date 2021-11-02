Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde birçok okulun bulunduğu bölgedeki asfalt çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezinde doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı birçok mahalle yolu kademeli olarak asfaltlanıyor. Yeni, Gazi, Berçelan, Bulak ve Pehlivan mahalleleri gibi birçok mahallenin asfalta kavuşturulduğu Hakkari’de çalışmalar sürüyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın yakından takip ettiği asfalt çalışmaları, bu defa da Merzan Mahallesi’ndeki okullar bölgesinde devam ediyor. YurtKur binası önünde başlayan asfalt çalışmasının, Kelikesk mevkii ve bu güzergahtan Gulazüryan’dan Katremas Köprüsü’ne devam edeceği öğrenildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye çalışmalarında büyük bir mesafe kat ettiklerini belirterek, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı yolların tamamen asfaltlanacağını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.