Jandarmadan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Güvenli OkulGüvenli Gelecek” projesi kapsamında servis araçlarını denetleyerek, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Amirliği ekipleri, Kırıkdağ Köyü Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'nda okul servis araçları denetledi. Burada öğrencilere kırmızı düdük ve 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projeleri kapsamında bilgilendirmelerde bulunan jandarma, kendilerine başarılar diledi.

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