Kanaat Önderi Keskin'e anlamlı hediye

Hakkari'nin Durankaya Belediye Spor Kulübü yönetimi, Kanaat Önderi olan Fatih Keskin'i ziyaret etti.

Durankaya Belediye Spor Kulübü yönetimi, teknik ekibi ve futbolcular ile birlikte Kanaat önderi Keskin'i ziyaret ederek kendisine Durankayaspor yazılı atkı ile üzerinde Fatih Keskin yazılı tişört hediye ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskin ise Durankaya Belediye Spor Kulübü yönetimi, teknik heyet ve sporcularına teşekkür etti.

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