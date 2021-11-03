KÖYDES ekibinden örnek davranış Yaralı yavru köpek tedavi altına alındı

Hakkari Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) ekibi tarafından yaralı halde bulunan yavru köpek, belediye ekiplerine teslim edildi.
KÖYDES teknik ekibi, HakkariVan karayolu üzerinde yaralı halde yatan ve başında köpeklerin bulunduğu yavru bir köpek ile karşılaştı. Yaralı yavru köpeği alan ekipler, onu belediyeye ait veteriner kliniğine ulaştırdı. Belediye ekipleri tarafından tedavi altına alınan yavru köpeğin iç kanamasının olduğu ve ayağında ise kırıkların olduğu belirtildi.
Valilik teknik ekibinin yavru köpeği zamanında kendilerine ulaştırdığını belirten belediye ekipleri, bu örnek davranıştan dolayı teknik ekibe teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.