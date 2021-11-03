Hayati İnanç, Hakkari’de öğrencilerle buluştu

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen "İrfan ve Medeniyet Buluşmaları" kapsamında edebiyatçı Hayati İnanç, Öğretmenevi'nde öğrencilerle buluştu. Yüzlerce öğrencinin katıldığı söyleşide konuşan Hayati İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak öğrencilere hayata dair önemli nasihatlerde bulundu.



Türkçe’nin zenginliğinin asırlar öncesine dayandığına dikkat ifade eden İnanç, “Beden, boş bir kapsül, sonunda bırakıp gidiyor. Asıl yolcu; kimlik ve kişilik olan ruh ise ebedi hayatına devam ediyor. İnsanoğlu geldiği dünyada aldanıyor, burayı çok ciddiye alıyor. Yunus Emre’nin aldangaç dediği dünyada, insanoğlu kolayca aldanıyor. Seçtiğimiz şairler, üstatlarımız bize yaşadığımız dünyanın nasıl bir yer olduğunu buraya gelme sebebinin ne olduğunu, buradan nereye, nasıl gidileceğini uzun uzun anlatıyorlar. Gayet güzel anlattıkları için de yüzlerce yıl sonra bile lezzetle okunuyor. 5 asır önce yazılmış bir beyti bugün okumak kolay değil. Okuyunca neşeniz yerine geliyorsa dikkate değer bir derinlik, zenginlik ve güzellik var demektir” dedi.

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