Yüksekova sis altında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehir tamamen sis altında kalırken, görüş mesafesi sıfıra indi.

İlçede etkili olan yoğun yağışlar yerini soğuk havaya ve sise bıraktı.

Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfırın altına düşerken, İpekyolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemek için farları yaktı. Sabah işlerine yaya giden vatandaş bile zorlandı.

Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

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