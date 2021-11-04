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Eşinden şiddet gören 5 çocuk annesi: Ölmek değil yaşamak istiyorum

DHA

Eşinden şiddet gören 5 çocuk annesi: Ölmek değil yaşamak istiyorum


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi A.K. (40), 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve boşanma için dilekçe verdiğini söyledi. Ailesinin yanına sığındığını ve çocuklarını istediğini belirten A.K. "Ölmek değil, yaşamak istiyorum. Bana ve çocuklarıma sahip çıkılsın istiyorum" dedi.
Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde yaşayan A.K., 2006 yılında C.K. ile evlendi. En küçüğü 5, en büyüğü 14 yaşında ikisi ikiz 5 çocuğu olan A.K. yıllarca eşinden şiddet gördüğünü belirterek 1 yıl önce çocukları ile başka eve taşındı. Her defasında eve gelen C.K. eşini ve çocuklarını tehdit etti. Boşanma dilekçesini verdiğini belirten A.K. "Evlendiğimiz günden bu yana şiddet uyguluyor. Ben de dayanamadım, çocuklarımı alıp başka bir eve taşındım. Her gün evime gelip huzursuzluk çıkartıp beni ve çocuklarım tehdit etti" dedi.
'ÇOK KORKUYORUM'
Bunun üzerine polise gidip şikayette bulunduğunu belirten A.K., "Şikayetim üzerine eşim 2 hafta uzaklaştırma kararı aldı. Ancak daha sonra tekrar eve gelerek evdeki eşyalarıma zarar verip dışarıya attı. Evi terk etmem için tehdit etti. Çok korkuyorum, evi terk edip ailemin yanına sığındım. Ölmek değil, yaşamak istiyorum. Bana ve çocuklarıma sahip çıkılsın istiyorum" diye konuştu.    DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-11-04 11:05:54

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