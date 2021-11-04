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MHP'li Akçay, Yüksekova ilçe başkanlığı açılışına katıldı

DHA

MHP'li Akçay, Yüksekova ilçe başkanlığı açılışına katıldı


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Tüm Yüksekovalıları MHP ilçe teşkilatına bekliyor, MHP saflarına katılmaya davet ediyoruz" dedi.
MHP, Yüksekova´da 10 yıl aradan sonra parti teşkilatı kurup ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Açılışa MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MYK üyesi Ali Uçar katıldı. Uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen MHP heyeti, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, ilçe başkanları, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
İlçe başkanlığının açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, kendileri ve Hakkari için bugünün çok önemli olduğunu söyledi. MHP'nin millet ocağı olduğunu söyleyen Akçay, "Bütün Yüksekovalı kardeşlerimizi, MHP Yüksekova ilçe teşkilatına bekliyor, MHP'nin saflarına katılmaya davet ediyoruz. MHP, hem bir millet ocağıdır, hem arkadaşlığın, dostluğun, kardeşliğin teneffüs edildiği o sıcak gönüllerle çayların içildiği teşkilatlardır. O yüzden bütün Yüksekovalıları teşkilatımıza görüşmeye, tanışmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından MHP heyeti Suüstü köyünde verilen öğle yemeğine katıldı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-11-04 17:01:38

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