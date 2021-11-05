Ev eşyası taşıyan kamyonetteki 93 kilo eroini narkotik köpeği 'Tipi' buldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonette narkotik köpeği 'Tipi' ile yapılan aramada 93 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyası taşıyan kamyonette uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınan kamyonet, Yüksekova-Hakkari kara yolunda durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Tipi' ile yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş 93 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-11-05 10:50:48
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