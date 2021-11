Müebbet verilen cinayet sanıkları, dikkat çekmemek için taziyeye de gelmişler

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl de işlettiği giyim mağazası önünde çuvalın içinde cesedi bulunan Tahir Çetin'in (41) öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca 3 sanığa da 'nitelikli yağma suçundan' 7 şer yıl ceza verildi. Öldürülen Tahir Çetin'in yeğeni Sait Çetin, "Katiller, dikkat çekmemek için taziyemize geldi. Katil olduklarını bilmiyorduk. Bugün her 4 katil de hak ettiği cezayı buldu" dedi.

Yüksekova'da yaşayan Tahir Çetin, 7 Ocak 2020'de evine gitmeyince, yakınları polise haber verdi. Çetin, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 9 Ocak 2020'de ise Tahir Çetin'in işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, titiz bir çalışma sonucunda ilk olarak 17 Ocak 2020'de sanıklardan aynı zamanda öldürülen Çetin´in esnaf komşusu olan Necdet Özdemir'i gözaltına aldı. Özdemir verdiği ifadesinde 4 kişi olarak bu cinayeti işlediklerini itiraf etti. İfadenin ardından polis ekipleri diğer şüpheliler ve yine esnaf komşuları olan Yıldırım Düzen, Selahattin Özdemir ve Hoca Kaya'yı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 20 Ocak 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan 4 sanık, karar duruşmasında, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Yıldırım Düzen dışındaki diğer 3 sanık hakkında ayrıca 'nitelikli yağma suçundan' 7 şer yıl hapis ceza verildi. Çetin ailesinin Avukatı Nezir Eraki, olayla ilgili polisin çok iyi, titiz çalıştığını, delilleri sunduğunu ve savcılığında çok ciddi araştırma yaptığını söyledi. Avukat Eraki, "Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulamadı. Çünkü sanıklar etkin pişmanlık veya normal pişmanlık duyacakları bir eylemleri olmadı. Her 3 sanığa da ayrıca 'nitelikli yağma suçundan' 7 şer yıl ceza verildi. Ve bu cezada da indirim yapmadı" diye konuştu.

'BU KARAR ONLARIN YÜREĞİNE BİR NEBZE SU SERPTİ'

Verilen bu karar sonrası müvekkillerinin sevinçten ağladıklarını anlatan Avukat Eraki, "Hiç olmazsa bu karar onların yüreğine bir nebze olsun su serpti, onları rahatlattı. Şimdi sanıkların istinaf hakları var. O süreci de bekleyeceğiz. Karar kesinleştikten sonra artık bu sanıkların suçu kesinleşmiş ve haklarında verilen karar kesinleşmiş olacak. Bunun dışında da yapılacak bir şey yoktur. Emniyet bu kadar ciddi bir çalışmaya yapmamış olsa, savcılık ciddi bir soruşturma yapmamış olsa ve mahkeme de çok ciddi ve titiz yargılama neticesinde delilerle bu kişilerin suçlu olduğunu tespit etmemiş olsaydı, bu dosya faili meçhul olarak kalırdı" diye konuştu.

'TAZİYEYE BİLE GELMİŞLER'

Öldürülen Tahir Çetin'in yeğeni Sait Çetin ise amcasının 2020´nin Ocak ayında 4 esnaf komşusu tarafından hunharca öldürüldüğünü söyledi. Ailece çok sarsıldıklarını anlatan Çetin, amcasının öldürenlerin bir ay önce bu olayı tasarladıklarını verdikleri ifadelerde anlattıklarını söyledi. Amcasını öldürenlerin dikkat çekmemek için taziyeye bile geldiklerini anlatan Çetin, "Kendi aralarında görev dağılımı yapıp bir ay önceden bu cinayeti tasarlıyorlar. Her biri bir görev alıyor. Bunların verdikleri ifadelerinde olayı çek ve para için yaptıklarını söylüyorlar. Katiller, dikkat çekmemek için taziyemize bile geldi. Katil olduklarını bilmiyorduk. Bugün her 4 katil de hak ettiği cezayı buldu. Polisin titiz çalışması bu caniler ortaya çıktı. Verilen karar sonrası az da olsa buruk bir sevinç yaşadık. Yaklaşık 2 yıldır ailece çok büyük acılar yaşadık. Bu karadan sonra biraz rahatladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-11-05 11:03:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.