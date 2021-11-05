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Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerin Diyarbakır'daki kavuşma sevinci

DHA

Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerin Diyarbakır'daki kavuşma sevinci


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 20'nci haftada devam etti. Aileler, bugün bir annenin daha Diyarbakır'da evladına kavuşmasını sevincini yaşadıklarını söyledi.
Çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan aileler 20'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Eyleme katılan 10 aile, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler ile yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganı attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak, ailelerin eylemini engellemeye çalıştı.
5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirttiği kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eyleme katılan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye´nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin, halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz" dedi.
'BUGÜN BİR ANNEMİZ DAHA EVLADINA KAVUŞTU'
10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan lise öğrencisi Emirhan'ın annesi Nihal Çiftçi de bugün bir annenin daha evladına kavuştuğunu söyleyerek, "Bugün bir annemizin başarısına daha imza attık. Bir annemiz daha evladına kavuştu. Annemiz 33'ncü kavuşmayı yaşadı. İnşallah biz de 34'ncü kavuşmayı yaşarız'' ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-11-05 14:51:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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