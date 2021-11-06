Yüksekova’da sonbahar güzelliği

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçların güzelliği mest ediyor.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde sonbaharla sararan ağaçların ortaya çıkardığı rengarenk görüntüler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Doski Vadisi’nde bulunan Tuğlu köyünde sonbaharla sararan ağaçlar adeta renk cümbüşüne dönüşürken, o rengarenk anlar ise görenleri hayran bıraktı. Tuğlu köyünde bir tarafı sarıya boyanan yapraklar, diğer yandan yeşilliğin içinde kalan evler ve derenin verdiği güzellik kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

O anı ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor.

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