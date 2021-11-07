Hakkari'de 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda çalılar arasında gizlenmiş 171 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Yüksekova ilçesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada arazide çalılar arasında gizlenmiş 153 kilo 500 gram eroin, 17 kilo 500 gram metamfetamin ve 500 gram afyon sakızı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürerken, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-11-07 11:00:19



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